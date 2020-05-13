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Köpeği römorka asıp fotoğrafını paylaşan şüpheli gözaltına alındı

"Bunu yapan insan olamaz!" 'daki vahşeti duyan herkesin tepkisi bu oldu... Köpeği boynundan traktör römorkuna asan B.B. isimli şahıs, bununla da kalmayıp çektiği görüntüyü “Bundan sonra burada yakaladığım bütün canlıları bu hale..." notuyla paylaştı. Olay sosyal medyada büyük tepki topladı. Son dakika haberine göre; cani adamın ekipler tarafından gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 17:21 Son Güncelleme: 13.5.2020 17:45 ABONE OL
Köpeği römorka asıp fotoğrafını paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, boynundan traktör römorkuna asılı haldeki köpeğin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan B.B., gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Çadırkaya beldesinde yaşayan B.B., sosyal medya hesabında traktör römorkuna asılı halde köpeğin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın üzerine "Bundan sonra burada yakaladığım bütün canlıları bu hale..." diye yazan B.B. tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşım kısa sürede yayılarak büyük tepkilere neden odu. Hayvanseverler konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığı, Erzincan Valiliği ve savcılıkları etiketledi. Paylaşım üzerine harekete geçen polis, B.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Köpeği römorka asıp fotoğrafını paylaşan şüpheli gözaltına alındı
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