Küçük bedenleriyle koronayı yendiler

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi'nde tedavi gören Semanur bebek, annesi ve 9 kardeşi sağlığına kavuştu. Semanur bebek, aile bireyleriyle hastane çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurlandı. İstanbul'da koronavirüse yakalanan 45 günlük Amine Tepe'de Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımdan çıktı. Maske takılan Amine bebek, yoğun bakımından sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkarıldı. Küçük Amine'yi babası Murat Tepe (37) ile teyzesi karşıladı. Anne Tuğba Tepe ise evde karantinadaydı.