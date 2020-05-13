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Küçük bedenleriyle koronayı yendiler

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 ABONE OL
Küçük bedenleriyle koronayı yendiler
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi'nde tedavi gören Semanur bebek, annesi ve 9 kardeşi sağlığına kavuştu. Semanur bebek, aile bireyleriyle hastane çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurlandı. İstanbul'da koronavirüse yakalanan 45 günlük Amine Tepe'de Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımdan çıktı. Maske takılan Amine bebek, yoğun bakımından sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkarıldı. Küçük Amine'yi babası Murat Tepe (37) ile teyzesi karşıladı. Anne Tuğba Tepe ise evde karantinadaydı.
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Küçük bedenleriyle koronayı yendiler
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