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Kuyumcuları böyle soydu

'da vitrin camlarını kırarak girdiği kuyumcuları soyan bir kişi kırık vitrin camından yakalandı. Soygun anları güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 12:44 ABONE OL
Kuyumcuları böyle soydu

İstanbul Polisi, 12 Mayıs Salı sabahı saat 05.30 sıralarında Fatih İlçesi'ne bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kuyumcunun alarmı çalınca harekete geçti. Adrese giden polisler iş yerinin vitrin camının kırık olduğunu ve iş yerinin içerisinde bir kişinin soygun yaptığını gördü.

ÜZERİNDEN 59 MERMİ ÇIKTI

Polisleri fark eden Tacikistan uyruklu 35 yaşındaki şüpheli Tursunuov M.M. kırık vitrin camında çıkarak Türkeli Caddesi istikametine doğru kaçmaya başladı ama 600 metre sonra kovalamaca sonucunda yakalandı. Bir merdiven boşluğunda saklanırken bulunan ve gözaltına alınan Tursunuov M.M.'nin üzerinde; söz konusu iş yerinden çaldığı üç kutunun içerisinde 59 mermi ve kuyumcuda altın asmak için kullanılan sarı renkli 15 halka ele geçirildi. Kumkapı Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soygun anları güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı.

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Kuyumcuları böyle soydu
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