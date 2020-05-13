İcralar, mahkemeler ve davalar ne zaman başlayacak? Adliyeler ne zaman açılacak, ne zamana ertelendi?

Ülkemizdeki salgın sürecinde alınan kararlardan biri de mahkeme ve davaların ertelenmesi olmuştu. Bu kapsamda binlerce vatandaş "Mahkemeler ve davalar ne zaman başlayacak, adliyeler hangi tarihte açılacak?" gibi birçok soruya internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan; 30 Nisan tarihine kadar ertelenmiş olan davalarla ve duruşmalarla ilgili son dakika değişikliği yapıldığını açıkladı. Corona virüs salgını ile mücadele sürecinde birçok organizasyon, etkinlik, sınav vb. durumlar askıya alınarak erelenmeye gidilirken görülecek davaların da daha ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Buna göre; Davalar ve mahkemeler ne zamana ertelendi, hangi tarihte başlayacak? Adliyeler açık mı, ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmesinin detayları…

DAVALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, MAHKEMELER ERTELENDİ Mİ? ADLİYELER AÇIK MI?

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından yapılan açıklama ile beraber "Adliyeler ne zaman açılacak? İcra, mahkeme ve davalar ne zaman başlıyor? konusu birçok vatandaşın gündem maddelerinden biri haline gelmişti. Bazı nedenler nedeniyle adliyelerde işleri olan vatandaşlar bu sorusunun yanıtını araştırıyor.

İşte yapılan son açıklama ve o tarih!