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'de uçurtma uçurulması yasaklandı

Valiliği, ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde uçurtma uçurulmasının yasaklandığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada "Hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu hem de solunum cihazı gibi bazı tıbbi cihazlara bağlı hastalar başta olmak üzere birçok vatandaşımızı mağdur ettiği, cihazlara da zarar verdiği için yasaklanmıştır" denildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 14:59 Son Güncelleme: 13.5.2020 15:03 ABONE OL
Mersin'de uçurtma uçurulması yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluklarından olduğu belirtildi.

Kentte uçurtma uçurulmasının oluşturduğu tehlikelerin anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TIBBİ CİHAZLARA BAĞLI VATANDAŞLARI MAĞDUR EDİYOR"

"Son zamanlarda bazı mahallelerde yoğun ve kontrolsüz şekilde uçurulan uçurtmalar elektrik tellerine çarparak veya takılarak, elektrik kesintisi ve elektrik arızalarına sebebiyet veriyor. Bunun, hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu hem de solunum cihazı gibi bazı tıbbi cihazlara bağlı hastalar başta olmak üzere birçok vatandaşımızı mağdur ettiği, cihazlara da zarar verdiği ilgili idareler tarafından bildirilmektedir. Uçurtmaların elektrik tellerine çarpması ve dolanması nedeniyle yangın riskini artırdığı, hava araçlarının uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu bilinen bir gerçektir. Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile can ve mal güvenliğinin sağlanması, elektrik altyapısının korunarak elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi ve uçuş güvenliğinin sağlanması adına, vatandaşların ikamet ettiği ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde uçurtma uçurulması yasaklanmıştır."

Açıklamada, yasağı ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı ifade edildi.

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Mersin'de uçurtma uçurulması yasaklandı
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