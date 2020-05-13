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Normalleşme planı sonrası camilerde namaz ne zaman kılınacak? Cuma namazı ne zaman cemaatle camilerde kılınacak?

Dünyanın neredeyse her ülkesinde can kayıplarına yol açan belası yüzünden uzun süredir camilerde toplu ibadet yapılamıyor. Mübarek Ramazan ayı süresince teravih namazları ve cuma namazları da toplu halde zaman geçirilen yerlerde virüsün bulaşma riski olduğu için evlerde kılındı. Bayramdan sonra normalleşme adımlarının planlandığı ifade ediliyor. Peki cuma namazları camilerde ne zaman kılınacak? Sabah Gazetesi muhabirlerinden Betül Usta'nın haberine göre camilerde namaz kılmak için kritik tarih belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 10:59 ABONE OL
Normalleşme planı sonrası camilerde namaz ne zaman kılınacak? Cuma namazı ne zaman cemaatle camilerde kılınacak?

Corona virüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, corona hastalarının yüzde 70'i hastalığı atlatarak sağlıklarına kavuştu. Virüsün bulaşma hızının azalmasıyla normalleşme adımları da atılıyor. ? Cuma namazları ne zaman cemaatle kılınacak? Bu sorular en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. bilgisine göre 12 Haziran'da cuma namazının cami dışındaki alanlarda kılınması planlanıyor. 12 Haziran'dan sonra hijyen kurallarının geçerli olması şartıyla vakit namazları da cami ve mescitlerde kılınabilecek.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN CAMİLERDE KILINACAK? KURAN KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

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Normalleşme planı sonrası camilerde namaz ne zaman kılınacak? Cuma namazı ne zaman cemaatle camilerde kılınacak?
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