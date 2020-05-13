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Ölmek üzereydi masajla hayata döndü

Giriş Tarihi: 13.5.2020 ABONE OL
Ölmek üzereydi masajla hayata döndü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy Köyü'nde su kuyusundan köpek havlaması geldiğini duyan vatandaşlar, kuyuya baktığında içinde boğulmak üzere olan yavru köpek gördü. Köpeği kurtarmaya çalışan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Merdiven ve ip yardımıyla kuyuya inen itfaiye personeli, suda boğulmak üzere olan baygın köpeği, kuyudan çekip çıkardı. İlk başta öldüğü zannedilen yavru köpeğin yapılan incelemesinde nefes aldığı tespit edilince itfaiye personeli yavru köpeğin karnında biriken suyu çıkarmak için karnına masaj yapmaya başladı. Masajla birlikte yuttuğu suyu çıkaran köpek yeniden hayata döndü. Yavru köpek tedavisinin yapılması için Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne gönderildi.
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Ölmek üzereydi masajla hayata döndü
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