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tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Mübarek Ramazan ayını geride bırakmaya hazırlanırken, heyecanı başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âlemini sarmış durumda bulunuyor. Bilindiği üzere corona virüs salgını nedeniyle ülkemizde resmi tatillerde ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Bu bağlamda bu yıl Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oluyor. Hal böyle olunca, bu yıl bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 13.5.2020 12:48 ABONE OL
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde salgınla mücadelede önemli aşamalar kat edilirken, iyileşen hasta sayımız vaka sayısının önüne geçmiş durumda bulunuyor. Durum böyle olunca, vatandaşlar tatili ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Bilindiği üzere ülkemizde hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulaması devreye giriyor. Peki, bu yıl bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili muhtemel senaryo...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve Ramazan Bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması öngörülüyor.

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Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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