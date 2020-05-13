Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sahiller ve parklar ne zaman açılacak? Parklar ve sahiller açılma tarihi belli oldu mu?

Sahiller ve parklar ne zaman açılacak? Parklar ve sahiller açılma tarihi belli oldu mu?

Corona virüs tedbirleri kapsamında ilk dönem sona erdi. İkinci dönemde gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya başlanırken, akıllara takılan sorular arasında ‘Sahiller ve parklar ne zaman açılacak?’ yer alıyor. Mart ayından bu yana kısıtlama olan bu alanların açıklanma tarihi ile ilgili tüm detaylara haberimizin içerisinde yer verdik. İşte ‘parklar ve sahiller açılma tarihi belli oldu mu?’ sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 13.5.2020 15:21 ABONE OL
Sahiller ve parklar ne zaman açılacak? Parklar ve sahiller açılma tarihi belli oldu mu?

Dünya genelinde corona virüs salgını etkisini göstermeye devam ederken, virüs bulaşan kişi sayısı 4 milyonu geçmiş durumda bulunuyor. Avrupa'da ve ülkemizde normalleşme adımları atılmaya başlanırken, yeni dönemde 'sahiller ve parklar ne zaman açılacak?' sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Mart ayından bu yana kısıtlama olan bu alanların açıklanma tarihi ile ilgili tüm detaylara haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 'parklar ve sahiller açılma tarihi belli oldu mu?' sorusunun yanıtı…

MART AYINDAN BERİ KAPALIYDI

Mart'tan bu yana kapalı olan sahillerin, yeniden vatandaşlara açılacağı gün son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından sahillere girişe de kısıtlama gelmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahiller ve parklar ne zaman açılacak? Parklar ve sahiller açılma tarihi belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA