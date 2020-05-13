Sahiller ve parklar ne zaman açılacak? Parklar ve sahiller açılma tarihi belli oldu mu?

Dünya genelinde corona virüs salgını etkisini göstermeye devam ederken, virüs bulaşan kişi sayısı 4 milyonu geçmiş durumda bulunuyor. Avrupa'da ve ülkemizde normalleşme adımları atılmaya başlanırken, yeni dönemde 'sahiller ve parklar ne zaman açılacak?' sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Mart ayından bu yana kısıtlama olan bu alanların açıklanma tarihi ile ilgili tüm detaylara haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 'parklar ve sahiller açılma tarihi belli oldu mu?' sorusunun yanıtı…

MART AYINDAN BERİ KAPALIYDI

Mart'tan bu yana kapalı olan sahillerin, yeniden vatandaşlara açılacağı gün son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından sahillere girişe de kısıtlama gelmişti.