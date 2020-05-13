Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango sorgulama ekranı: 13 Mayıs 2020 Şans Topu Çekiliş sonuçları açıklanıyor! Kazanan rakamlar...

Bugün gerçekleşecek olan 13 Mayıs MPİ Şans topu çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Özellikle de geçtiğimiz hafta 986. kez gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen bir kişinin büyük ikramiye 2.389.283,05 TL sahibi olması şans oyunu severleri iyice heyecanlandırdı. Buna göre; saat yaklaştıkça internet üzerinden "Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?" şeklindeki araştırmalar hız kazanmaya başladı. Haberimizin ilerleyen sayfasında şanslı rakamlar açıklanır açıklanmaz öğrenebilir aynı zamanda hızlı bilet sorgulama işleminizi de gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Milli Piyango İdaresi ile 13 Mayıs Şans topu sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar ve gelişmeler…

13 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 2.389.283,05 TL'lik büyük ikramiyenin sadece bir kişi tarafından bilinmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

İşte sonuç sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar...