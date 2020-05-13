Şap hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? Şap hastalığı nedir, karantina gerektirir mi?



Çift toynaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalık olan ve halk arasında tabak veya dabak olarak adlandırılan şap hastalığı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Denizli'nin Honaz ilçesinde bir inekte tesğit edilmesi üzerine 17 mahallenin karantina altına alınmasının ardından konuya yönelik araştırmalar hızını kesmeden devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanların aşılandığını belirtti. Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir inekten alınan numune, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından laboratuvara gönderildi. Yapılan testler sonucu inekte şap hastalığı bulunduğu belirlendi. Buna göre; şap hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir?

ŞAP HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR? ŞAP HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir inekte şap hastalığının görülmesinin ardından konuya yönelik araştırmalar arttı. 17 mahallenin karantina altına alınması ile birlikte şap hastalığı belirtileri, neden olur, nedir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

İşte konuya yönelik tüm detaylar...