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neden olur, belirtileri nelerdir? , karantina gerektirir mi?

nedir, neden olur, belirtileri nelerdir gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir mahallede bir inekte tespit edilmesinin ardından 17 mahalle karantina altına alındı. Bu haberin duyulmasının ardından vatandaşlar internet üzerinden , nedir gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Çift tırnaklı hayvanlarda görülen genellikle et, süt, ve iş gücü kaybına yol açan viral bir hastalık olmakla birlikte öldürücü bir hastalık olmamasına karşılık hızla bulaşma ve yayılma etkisine sahiptir. Hayvanlarda görülen bir hastalık olsa da insanlarda da görülme oranı az da olsa mümkündür. Buna göre; , neden olur, belirtileri nelerdir? Karantina gerektirir mi?

Giriş Tarihi: 13.5.2020 11:37 ABONE OL
Şap hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? Şap hastalığı nedir, karantina gerektirir mi?


Çift toynaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalık olan ve halk arasında tabak veya dabak olarak adlandırılan internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Denizli'nin Honaz ilçesinde bir inekte tesğit edilmesi üzerine 17 mahallenin karantina altına alınmasının ardından konuya yönelik araştırmalar hızını kesmeden devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanların aşılandığını belirtti. Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir inekten alınan numune, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından laboratuvara gönderildi. Yapılan testler sonucu inekte şap hastalığı bulunduğu belirlendi. Buna göre; , belirtileri nelerdir?

ŞAP HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR? ŞAP HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir inekte şap hastalığının görülmesinin ardından konuya yönelik araştırmalar arttı. 17 mahallenin karantina altına alınması ile birlikte , neden olur, nedir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

İşte konuya yönelik tüm detaylar...

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Şap hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? Şap hastalığı nedir, karantina gerektirir mi?
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