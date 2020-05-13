Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Seyahat giriş çıkış yasağı ne zaman, hangi tarihte kalkıyor?

Corona virüs tedbirleri kapsamında pek çok ilimizde seyahat yasağı getirilmişti. Salgın ile mücadelede birinci dönemin tamamlanmasının ardından, normalleşme adımları atılmaya başlanmış bu bağlamda bazı illerimizde seyahat yasağı kaldırılmıştı. Hal böyle olunca, vatandaşlar 'seyahat yasağı kalkan iller hangileri?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki,Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Diğer illerde şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman kalkıyor? İşte, seyahat yasağı kalkan iller ve şehirler arası yolculuk yasağı devam eden iller hakkında detaylı bilgiler

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR? SEYAHAT GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KALKIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.