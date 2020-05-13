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Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? , hangi tarihte kalkıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 9 ilde daha şehirler arası yolculuk yasağını kaldırıldığını duyurdu. Yapılan bu duyurunun ardından pek çok vatandaş, ‘seyahat yasağı kalkan iller hangileri?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere Türkiye’de corona virüs önlemleri kapsamında, bazı illerde seyahat yasağı uygulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, seyahat yasağı kalkan iller için tarih ve saat başladı. Peki, tüm illerde şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan seyahat yasağı ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinden bulabilir, , hangi tarihte kalkıyor? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 13.5.2020 10:35 ABONE OL
Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Seyahat giriş çıkış yasağı ne zaman, hangi tarihte kalkıyor?

Corona virüs tedbirleri kapsamında pek çok ilimizde seyahat yasağı getirilmişti. Salgın ile mücadelede birinci dönemin tamamlanmasının ardından, normalleşme adımları atılmaya başlanmış bu bağlamda bazı illerimizde seyahat yasağı kaldırılmıştı. Hal böyle olunca, vatandaşlar 'seyahat yasağı kalkan iller hangileri?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki,Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Diğer illerde şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman kalkıyor? İşte, seyahat yasağı kalkan iller ve şehirler arası yolculuk yasağı devam eden iller hakkında detaylı bilgiler

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR? SEYAHAT GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KALKIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

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Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Seyahat giriş çıkış yasağı ne zaman, hangi tarihte kalkıyor?
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