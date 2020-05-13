SON DAKİKA: Düğün salonları açılacağı tarih belli oldu! Düğünler ne zaman serbest olacak, düğün salonları 1 Temmuz'da mı açılacak?

Son dakika haberleri... Corona virüsü pandemisi nedeni ile nişan ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmuş, düğünler de ertelenmişti. Yayınlanan genelge ile beraber düğünlerin ertelenmesi, Mayıs, Haziran ve Temmuz gibi yakın tarihlerde evlenecek olan çiftlerin bu planlarını askıya almasına sebep oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan normalleşme planının ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı da merak edilmeye başlandı. Yakın zamanda evlenecek olanlar başta olmak üzere, işletme sahipleri tarafından 'Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler olacak mı?' sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ile düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de bir hayli arttırdı. Gelen son dakika bilgisine göre, nikah salonları ve düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu! Peki, düğünler ne zaman olacak, nasıl yapılacak? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak?

İşte, o tarih!