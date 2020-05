SON DAKİKA: 13 Mayıs 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Bakan Koca günlük tabloyu açıklıyor! İşte 13 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı…

Ülkemizdeki corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı gibi tüm verilerin açıklandığı tablo her gün son dakika şeklinde vatandaşlarla paylaşılıyor. Türkiye'deki sürecin her geçen gün umut vadedecek gelişmeler yaşatmasının ardından normalleşme planının devreye sokulması salgınla ilgili çok büyük bir adım olurken öte yandan uzmanlar bu günlerin en kritik tarihler olduğu uyarısını her fırsatta yapıyor. Vakaların azaldığı bu günlerde çok daha fazla dikkat etmek, olabildiğince evde kalmak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek salgının ülkemizden en kısa zamandaki defi için büyük önem arz ediyor. Akşam saatlerine doğru tüm yurtta vatandaşlar "13 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı tablosu" şeklindeki araştırmalarını gerçekleştiriyor. Buna göre; 13 Mayıs Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum ne oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı! İşte detaylar…

BUGÜN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz günün verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 139 bin 771, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğu açıklandı.

13 MAYIS TÜRKİYE CORONA TABLOSU!

Bugünün verilerinin açıklanmamasına karşın 12 Mayıs tablosunda; Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 32 bin 722 test yapıldı. Bu kapsamda bin 114 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu…

Bugünün verileri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde olacaktır. İşte tüm detaylar…