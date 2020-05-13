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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: 13 Mayıs 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Bakan Koca günlük tabloyu açıklıyor! İşte 13 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı…

: 2020 vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Bakan Koca günlük tabloyu açıklıyor! İşte 13 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı…

Ülkemizdeki salgın süresince her gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vaka, ölü ve iyileşen sayısı içeren tabloyu olarak kamuoyuna duyuran Fahrettin Koca; verilerini de açıklayacak. Genel olarak akşam saatlerinde son 24 saat içerisindeki süreç vatandaşlarla paylaşılırken öte yandan geçtiğimiz gün; test sayısı 37 bin 351 iken vaka sayısı bin 704 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan vefat sayısı 53 iken iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 109 olarak açıklanmıştı. Salgın özellikle Avrupa ülkelerinde ve ABD'de durdurulamayacak bir hale gelirken ülkemizdeki pozitif hasta ve can kaybı sayılarında yaşanan gözle görülür düşüş tüm Türkiye'ye umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda; binlerce vatandaş gün içerisinde 13 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Kaç kişi iyileşti? İşte Sağlık Bakanı tarafından açıklanan Türkiye corona virüsü tablosu ile vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 13.5.2020 18:40 Son Güncelleme: 13.5.2020 18:41 ABONE OL
SON DAKİKA: 13 Mayıs 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Bakan Koca günlük tabloyu açıklıyor! İşte 13 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı…

Ülkemizdeki vaka sayısı ve ölü sayısı gibi tüm verilerin açıklandığı tablo her gün şeklinde vatandaşlarla paylaşılıyor. 'deki sürecin her geçen gün umut vadedecek gelişmeler yaşatmasının ardından normalleşme planının devreye sokulması salgınla ilgili çok büyük bir adım olurken öte yandan uzmanlar bu günlerin en kritik tarihler olduğu uyarısını her fırsatta yapıyor. Vakaların azaldığı bu günlerde çok daha fazla dikkat etmek, olabildiğince evde kalmak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek salgının ülkemizden en kısa zamandaki defi için büyük önem arz ediyor. Akşam saatlerine doğru tüm yurtta vatandaşlar " Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı tablosu" şeklindeki araştırmalarını gerçekleştiriyor. Buna göre; 13 Mayıs Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum ne oldu? Fahrettin Koca son dakika açıkladı! İşte detaylar…

BUGÜN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz günün verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 139 bin 771, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğu açıklandı.

13 MAYIS TÜRKİYE CORONA TABLOSU!

Bugünün verilerinin açıklanmamasına karşın 12 Mayıs tablosunda; Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 32 bin 722 test yapıldı. Bu kapsamda bin 114 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu…

Bugünün verileri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde olacaktır. İşte tüm detaylar…

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SON DAKİKA: 13 Mayıs 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Bakan Koca günlük tabloyu açıklıyor! İşte 13 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı…
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