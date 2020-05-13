Son dakika haberi: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi dekanı Prof. Dr. Orhan Acar o görüntülerden sonra istifa etti! Orhan Acar kimdir?

Üniversite öğrencileri hakkında söylediği sözlerle gündem olan Profesör Doktor Orhan Acar hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi'nde dakanlık görevinde bulunan Orhan Acar, kız öğrenciler hakkında söylediklerinden sonra görevinden istifa etti. Gazi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada da Acar hakkında yasal sürecin başladığı vurgulandı, peki Orhan Acar kimdir, kaç yaşında?

Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Orhan Acar'ın video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutarak "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" sözlerinin ardından istifa ettiğini duyurdu.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutunca "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" demiş, sözleri çok tepki çekmişti. Konuyla ilgili üniversiteden açıklama yapılarak, Prof. Dr. Orhan Acar'ın istifa ettiği açıklandı. Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

"Kızlarında resimlerini görüyoruz çaktırma" diyen Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti | Video

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GAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN İSTİFA EDEN PROF. DR. ORHAN ACAR KİMDİR?

Profesör Doktor Orhan Acar, 1 Ocak 1962 tarihinde Ankara Akyurt'ta dünyaya geldi. 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Kimya Bölümünde lisans eğitimi gördü, 1988'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Makine Mühendisliği/ Nükleer Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı, 1996 yılında da Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde' Analitik Kimya bölümünde doktorasını tamamladı.

1986-1990 yılları arasında ODTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak kariyerine başladı. 1990-1991'de Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yine Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1991-2007 yılları arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu/SANAEM'de görev yaptı. 2007- 2013 Gazi Üniversitesi, Atatürk Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Acar, 2013 yılından bu yana Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünde dekan olarak görevini sürdürüyor. Orhan Acar, İngilizce bilmektedir.