SON DAKİKA | Spor salonları açılacağı tarih belli oldu! 2020 Spor salonları ne zaman açılır?

Koronavirüsü, sosyal hayatta birçok yerin faaliyetlerinin durdurulmasına neden oldu. Bu noktada, spor salonları da bir ayı aşkın bir süredir kapalı durumda. Sosyal hayatta normalleşme adımlarının atılmaya başlaması ile beraber spor salonlarının açılacağı tarih de merak konusu oldu. Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre sosyal hayatta normalleşme takvimi belli olurken hamam, havuz, kaplıca ve spor salonlarının açılacağı tarih de netlik kazandı. Peki, 2020 spor salonları ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILIR?

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran'da açılırken, mesire yerleri ve piknik alanlarına 15 Haziran'dan itibaren gidilebilecek.

Hedef 12 Haziran’da camilerde namaz