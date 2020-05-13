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'de fuhuş operasyonu: 6 kişi gözaltı

'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapmak iddiasıyla evde bulunanlardan biri "Ben tamirciyim. Televizyonu tamir etmeye geldim" dedi

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 11:00 ABONE OL
Sultangazi'de fuhuş operasyonu: 6 kişi gözaltı

Sultangazi'de Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonun da 6 kişi gözaltına alındı. Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine motorize Yunus ekipleri çalışma başlattı. Fuhuş yapıldığı iddia edilen eve baskın yapan ekipler, evde bulunan 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla birlikte 3 erkeği gözaltına aldı. Fuhuş için evde bulundukları iddia edilen 3 kişi gözaltına alınmamak için direndi. Gözaltına alınanlardan biri tamirci olduğunu ve evde bulunan televizyonu tamir etmek için evde bulunduğunu söyledi.

"FAL BAKIYORDUK"
Fuhuş yaptıkları öne sürülen 3 kadın emniyetteki ifadelerinde fal bakmak için bir araya geldiklerini söyledi. Fuhuş için evde bulunduğu öne sürülen erkeklerden biri de ifadesinde, emlakçı olduğunu ve eve bakmak için orada bulunduğunu söyledi.
Gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkezi'ne götürülen 6 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Sultangazi'de fuhuş operasyonu: 6 kişi gözaltı
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