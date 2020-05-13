Survivor Ersin kimdir? 2020 Survivor Ersin Korkut kaç yaşında, nereli ? İşte tüm merak edilenler...

Televizyonların en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor 2020 ünlüler - gönülller yeni sezon yarışmaları kıran kırana devam ederken yarışmacılardan bacağındaki sakatlık sonrası Acun Ilıcalı tarafından yarışmaya devam edemeyeceği açıklanan Ersin Korkut ile ilgili olarakilişkin bilgiler merak ediliyor. Bu bağlamda yarışmayı takip eden izleyiciler arama motorlarında Survivor Ersin kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? gibi sorularla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne gibi detayları merak edenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilir. İşte ayrıntılar…

SURVIVOR ERSİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

8 Kasım 1977 yılında Hakkâri'de doğan Korkut, teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adım atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır.

İşte tüm detaylar...