Ünlü tatil merkezinde plajlar tıklım tıklım doldu

Havanın güzel olmasını fırsat bilen Çeşme ilçesindeki birçok aile, kısıtlamanın kalktığı 11.00'den sonra çocukları ile birlikte sokaklarda yürüyüş yaparak parklara gitti. Parklardaki yoğunluk göze çarparken, minikler gönüllerince eğlendi.

ÇOCUKLARI BAHANE EDİP ONLAR DA DENİZE GİRDİ

Bazı aileler de, Çeşme'nin ünlü Ilıca Plajı'nda denize girip güneşlenmeyi tercih etti. İki aya yakın süredir evlerinde kapalı olan çocuklar denizin keyfini çıkarırken, bazıları ise keyifle iskeleden denize atladı. Güzel havayı fırsat bilen aileler ise çocukları ile birlikte denizin tadını çıkardı. Çocuklarda arkadaşları ve kardeşleriyle kumda ve denizde oynayarak 4 saatlik de olsa keyif yaşadı.