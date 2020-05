Yazlıkçılar 'salgın' korkusuyla evlerine kapandı

İstanbul başta olmak üzere Sakarya ve Kocaeli'nin ilçelerinden gelen tatilcilerle her yaz dolup taşan Kandıra sahillerinde sessizlik yaşanıyor. Jandarma ekipleri Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları başta olmak üzere sahilleri dolaşıp plaja güneşlenmek ve denize girmek için gelenleri uyarıyor. Koranavirüs ile ilgili kısıtlamalar gelmeden bölgede yazlıkları olan vatandaşlar sahil bölgelerindeki evlerine kapandı. Zaman zaman kendi aralarında sosyal mesafeyi ayarlayıp sohbet eden vatandaşlar, virüs korkusu nedeniyle de kimseyle görüşmüyor. Vatandaşlar evlerinde ve bahçelerinde zaman geçiriyor.

'GELECEKLERDEN KORKUYORUZ'

Seyahat yasağı kalkınca gelecek vatandaşlardan korktuklarını söyleyen Gülten Kolçak, "Koronavirüs salgınından önce eşimle birlikte Sakarya'daki evimizden burada bulunan yazlığımıza geldik. Mart ayının ilk haftası buradaydık ve burada çok şükür hiçbir şekilde bir virüs vakası duymadık. Nedenini de kimsenin kimseyle görüşmemesi olarak düşünüyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz, sahile asla gitmiyoruz, sahil yasağı var zaten. Çok şükür bugüne kadar bir sorun olmadı ama bundan sonra İstanbul, Sakarya ve diğer çevre illerden seyahat yasağı kalkacağı zaman geleceklerden çok korkuyoruz. Virüs taşıyıcısı olabilirler. Tabii ki dışarıdan gelecek olanlarla görüşmemeye çalışacağız, sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz ama yine de tedirginiz. Kız kardeşim burada onunla bile çok uzaktan mesafeli bir şekilde görüşüyoruz. Dışarıya çıkmamaya çok özen gösteriyoruz, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarımız konusunda bir sıkıntı yaşamadık, jandarmamız ve muhtarımız çok iyi çalıştı. Şehirde olsaydık eminim ki yaşımızdan dolayı çok büyük zorluk çekerdik" dedi.

'HERKES EVİNDE BAHÇESİNDE VAKİT GEÇİRİYOR'

Kısıtlama başlamadan önce yazlıklarına geldiklerini söyleyen Sakarya Barosu avukatlarından Ahmet Behçet Babakaya da, "Adapazarı'ndan geliyorum. Kısıtlamalar başlamadan hemen önce geldik burada yazlığımız vardı, o yazlıktan faydalanarak burada yaşıyoruz. Geldiğimizden beri hiçbir yere çıkmış değiliz, hep buradayız. Kerpe ve civarında hiç koronavirüs vakası olduğunu duymadık bu bizi mutlu etti. Koronavirüs salgını başladıktan sonra yazlıkçıların büyük bir bölümü evlerine buraya geldi. Gelenler de genelde sokağa çıkmıyor herkes evinde, bahçesinde vakit geçiriyor. Yakın komşularımızla sosyal mesafeyi koruyarak maskemizi takarak görüşüyoruz. Ben 15 Haziran'a kadar burada kalmayı düşünüyorum, umarım o zamana kadar koronavirüs etkisini yitirir. Biz buraya gelecek olan tatilcilerden daha çok, günlük tatil için buraya gelecek olanlardan endişeleniyoruz. Çevre illerden gelen tatilciler olduğu zaman evimizde kalıp bahçemizde vakit geçirmeyi tercih edeceğiz. Çünkü dışarıdan buraya insanlar gelmeye başlarsa virüsün yayılma ihtimali daha da artar diye düşünüyorum" diye konuştu.

'YAZLIKÇILAR EVLERİNDEN ÇIKMIYOR'

Kerpe sahilinde otel işleten ve koronavirüs korkusu yüzünden yazlıkçıların evlerinden çıkmadığını söyleyen Onur Aydoğdu ise şöyle konuştu:

"Benim burada butik otelim var, orayı işletiyorum. Şu an zaten sahiller boş, biz de nasıl bir işletme süreci yaşayacağımızı bekliyoruz. Onun dışında herkes çok tedirgin. Önümüzdeki süreçte nasıl bir işletme profili oluşacağıyla ilgili haberleri dinliyoruz, devlet bize nasıl bir açıklama yapacak onu bekliyoruz. Normal şartlarda bu dönemlerde sezonu açmış oluyorduk ama şu an bomboş. Yasaklar ilk başladığında, şehirlerarası seyahat kısıtlaması olmadan önce evi olan insanlar buraya geldi. Burası daha güvenli bir bölge olduğu için insanlar bu süreci burada atlatırım diye düşünerek geldi. Burası her ne kadar sakin bir yer de olsa yazlıkçılar evlerinden çıkmıyor. Herkes evinde, sadece market alışverişi için çıkıyorlar insanlar evlerinden."