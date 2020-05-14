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, idari izin mi? 18 Mayıs 2020 Pazartesi yarım gün mü?

Ülkemizde corona virüs salgını ile mücadele devam ederken sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasağı olacağını açıklamıştı. 4 gün sürecek olan kısıtlamanın son günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil olarak biliniyor. Hal böyle olunca; , idari izin mi? şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulamasına denk gelen bu tarihlerden sonra; 18 Mayıs Pazartesi tatil mi? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 14.5.2020 14:40 ABONE OL
18 Mayıs Pazartesi tatil mi, idari izin mi? 18 Mayıs 2020 Pazartesi yarım gün mü?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının son günü olarak kabul edildiği için bir önceki günün tatil olup olmadığı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen yazıda, 18 Mayıs idari izin durumuyla ilgili bilgi verildi. Buna göre; , idari izin mi? İşte sorusunun yanıtı ile detayları...

18 MAYIS PAZARTESİ TATİL Mİ?

18 Mayıs Pazartesi tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasağı olacağını açıklamıştı. 4 gün sürecek yasağa denk gelen bu tarihler sebebiyle konu ile ilgili güncel bilgiler yakından takip edilmekte. Buna göre; 18 Mayıs Pazartesi tatil mi?

İşte yanıtı...

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18 Mayıs Pazartesi tatil mi, idari izin mi? 18 Mayıs 2020 Pazartesi yarım gün mü?
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