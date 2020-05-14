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14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı! Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden ve özellikle corona virüs ile uğraştığımız şu dönemlerde tüketiciyi daha çok kendi bünyesine çeken A101 marketler zincirinin aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Teknolojiden beyaz eşyaya, ev aletlerinden gıdaya kadar pek çok farklı ürün yelpazesini içerisinde bulunduracak olan marketin bu haftaki dikkat çeken ürünleri; yaz aylarının gelmesiyle beraber bahçe ve teraslarda kullanılabilecek olan 3 kişilik salıncak, oturma grubu, Çamaşır makinesi, turbo fırın ve küçük ev aletleri yer alıyor. Hal böyleyken pek çok tüketici arama motoru üzerinden ’14 Mayıs A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da A101 aktüel ürünler kataloğuna haberimiz içerisinde yer verdik.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 09:59 ABONE OL
A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler listesi bu haftada dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. Her hafta getirdiği birbirinden farklı ürün ile tüketicileri kendi bünyesine toplamayı başaran market, bu hafta da yine birbirinden indirimli ve kaliteli ürünler ile geliyor. A101 aktüel ürünlerinde bu hafta tüketiciler, '3 kişilik salıncak, oturma grubu, Çamaşır makinesi, turbo fırın ve küçük ev aletleri yer alıyor' gibi ürünleri uygun fiyatlara alabilecekler. Binlerce kişinin internet üzerinden her hafta takip ettiği market zinciri Perşembe günleri yeni ürünlerle tüketicileri ile buluşuyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte, 14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 14 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE BU HAFTA NELER VAR?

Aşağıda yer alan görsele tıklayarak 14 Mayıs tarihinden itibaren marketlerde yerini alacak olan fırsat ürünlerinin kataloğuna erişebilirsiniz…

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A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
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