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Avukata büyük şok! Evlilik teklifi ederken yüzük kutusu boş çıktı...

Kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için kuyumcudan pırlanta yüzük alan avukat, teklifi ettiği sırada cebinden çıkarttığı kutunun içinde yüzüğü bulamadı. Kuyumcunun kendisini dolandırdığını ileri süren avukat, şikayetçi oldu.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 14.5.2020 09:59 Son Güncelleme: 14.5.2020 10:08 ABONE OL
Avukata büyük şok! Evlilik teklifi ederken yüzük kutusu boş çıktı...

İstanbul barosu avukatlarından Cenk Akdoğan, 21 Şubat günü sevgilisiyle birlikte İstinye Park AVM'ye gitti. Kız arkadaşına evlenme teklifi etmek isteyen avukat Akdoğan, AVM içerisinde bulunan lüks marka bir kuyumcuya gitti. Kuyumcudan tek taş pırlanta bir yüzük alan Akdoğan, kutuya koyulmasını istediği yüzüğün ücretini ödeyerek, yine AVM içindeki bir restorana gitti.

YÜZÜK KUTUSU BOŞ ÇIKTI

Kız arkadaşına evlenme teklifi ettiği anda cebindeki kutuyu açarak diz çöken avukat, bir anda şaşkınlık yaşadı. Çünkü kutunun içerisinde yüzük yoktu. Yeniden kuyumcuya giden avukatın iddiasına göre, kuyumcudaki mesul müdür, 'Biz durumu değerlendirelim size dönüş yapalım' dedi. Karakola giderek şikayetçi olan avukatın ihbarı sonrası müdürün ifadesine başvuruldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Müdür Sinan O. ifadesinde, 'Olayla ilgili bizden şikayetçi olan Cenk beye ücreti iade etmek istedik. Kendisi maddi olarak değil manevi olarak zararın oluştuğunu belirtip, para almayı reddetti. Bunun ısrarla kendisini ve kız arkadaşını dükkana davet ettik. İkili sadece manevi olarak zararın oluştuğunu belirtip, teklifimizi reddettiler' dedi. Savcılık tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Avukata büyük şok! Evlilik teklifi ederken yüzük kutusu boş çıktı...
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