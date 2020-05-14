Ayder’de çalışmalar tam gaz

Rize'nin ünlü Ayder yaylasında başlatılan kentsel dönüşüm, alt yapı, yol ve otopark projesi devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeni ile boş kalan yaylada çalışmalar gece-gündüz demeden sürdürülüyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder yaylasında 5 bakanlığın ortaklaşa Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi alt yapı, yol ve otopark çalışmaları hızla sürüyor. Koronavirüs salgınıyla şehirlerarası yolculuğun kısıtlanması, tur şirketlerinin çalışmaması nedeni ile boş kalan Ayder yaylasında gece geç saatlere kadar çalışmalar devam ettiriliyor. Alt yapı çalışmalarının haziranda bitirilmesi planlanırken 2 katlı ve yatay mimarı olarak planlanan bin 700 araç kapasiteli otoparkın da kısa sürede bitirilerek hizmete açılması bekleniyor. Ayder'de esnaf olan İlgin Sarı, "Şu an Ayder'in ölü zamanı salgın nedeni ile gelen giden olmuyor. Çalışmalar bitip, salgın sonrası normalleşme başladığında bizim için çok iyi olacak" dedi.