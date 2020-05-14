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Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Güncel : Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti ve tüm bankalar kaça kadar açık?

Ülkemizde salgın nedeniyle birçok kurumun çalışma saatlerinde değişimler olurken vatandaşlar gün içerisinde "Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu araştırılıyor. Türkiye Bankalar Birliği bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından bazı bankalar da çalışma saatleri üzerinde değişikliğe gittiğini açıklamıştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesinde bankalarda işi olan vatandaşlar ise 2020 güncel araştırmasını sürdürüyor. Ülkemizde corona virüsü önlemleri tüm hızıyla devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizin devamından konuya dair tüm detaylara erişebilirsiniz… Buna göre, bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor, kaça kadar açık? Haberimizin içerisinden Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası çalışma ve mesai saatleri bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 14.5.2020 21:28 Son Güncelleme: 14.5.2020 21:29 ABONE OL
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Güncel banka çalışma saatleri: Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti ve tüm bankalar kaça kadar açık?

Türkiye Bankalar Birliği'nin salgının ülkemizde ilk görüldüğü dönemde yaptığı açıklamaya göre; üzerinde de bazı değişiklikler olmuştu. Ülkemizde corona virüsü salgını ile mücadele devam ederken kurumlar mesai saatlerindeki değişikliklerini açıklıyor. Bunlardan bir tanesi de banka çalışma saatleri olmuştu. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden "Bankalar kaça kadar açık?", "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Buna göre; Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti bankaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm bankaların çalışma saatleri…

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? 2020 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bazı banka çalışma saatleri üzerinde yapılan değişiklikler oldu. Bu kapsamda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı.

Haberimizin devamından tüm bankaların güncel çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz…

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Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Güncel banka çalışma saatleri: Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti ve tüm bankalar kaça kadar açık?
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