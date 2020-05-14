Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Güncel banka çalışma saatleri: Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti ve tüm bankalar kaça kadar açık?

Türkiye Bankalar Birliği'nin salgının ülkemizde ilk görüldüğü dönemde yaptığı açıklamaya göre; banka çalışma saatleri üzerinde de bazı değişiklikler olmuştu. Ülkemizde corona virüsü salgını ile mücadele devam ederken kurumlar mesai saatlerindeki değişikliklerini açıklıyor. Bunlardan bir tanesi de banka çalışma saatleri olmuştu. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden "Bankalar kaça kadar açık?", "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Buna göre; Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti bankaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm bankaların çalışma saatleri…

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? 2020 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bazı banka çalışma saatleri üzerinde yapılan değişiklikler oldu. Bu kapsamda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı.

Haberimizin devamından tüm bankaların güncel çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz…