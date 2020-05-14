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Haberler Yaşam Haberleri CANLI | TOKİ Gaziantep kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Gaziantep Şahinbey Güneykent kura sonuçları isim listesi sorgulama - 14 Mayıs

CANLI | kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Güneykent isim listesi sorgulama - 14 Mayıs

isim listesi bugün canlı yayın ile açıklanıyor! TOKİ kura çekilişi 14 Mayıs günü erken saatlerde başladı. 100 Bin sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep Şahinbey'e TOKİ tarafından inşa edilen konular sahiplerini buldu. İnşaatı devam eden TOKİ Gaziantep Şahinbey konutlarında toplam 700 daire olacak. Bu 1900 sosyal konut arasında ise 1330 adet daire 2+1 tipinde, 570 konut ise 3+1 tipinde inşa edilmekte. Haberimizde, 100 Bin sosyal konut kapsamında yapılan TOKİ kura çekilişi sonrası TOKİ Gaziantep Şahinbey ilçesindeki Güneykent kura sonuçları yer almaktadır. İşte, TOKİ Gaziantep Şahinbey kura sonuçları isim listesi.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 10:15 Son Güncelleme: 14.5.2020 10:18 ABONE OL
CANLI | TOKİ Gaziantep kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Gaziantep Şahinbey Güneykent kura sonuçları isim listesi sorgulama - 14 Mayıs

Şahinbey Güneykent projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Şahinbey konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Başvuruda bulunan binlerce Gaziantep'lı vatandaş, 14 Mayıs TOKİ isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Gaziantep Şahinbey kura çekilişi sonuçları büyük ilgi odağı oldu. TOKİ Gaziantep kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Gaziantep Şahinbey projesi içerisinde toplam 1900 konut olacak. Bu konutların arasında 1330 tane 2+1 ve 570 tane 3+1 tipinde yapılacak. Peki; TOKİ Gaziantep Şahinbey kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ 14 MAYIS 2020

Haberimizde, TOKİ Gaziantep kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.

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CANLI | TOKİ Gaziantep kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Gaziantep Şahinbey Güneykent kura sonuçları isim listesi sorgulama - 14 Mayıs
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