CANLI | TOKİ Gaziantep kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Gaziantep Şahinbey Güneykent kura sonuçları isim listesi sorgulama - 14 Mayıs

Şahinbey Güneykent TOKİ projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Gaziantep Şahinbey konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Başvuruda bulunan binlerce Gaziantep'lı vatandaş, 14 Mayıs TOKİ Gaziantep Şahinbey kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Gaziantep Şahinbey kura çekilişi sonuçları büyük ilgi odağı oldu. TOKİ Gaziantep kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Gaziantep Şahinbey projesi içerisinde toplam 1900 konut olacak. Bu konutların arasında 1330 tane 2+1 ve 570 tane 3+1 tipinde yapılacak. Peki; TOKİ Gaziantep Şahinbey kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ 14 MAYIS 2020

Haberimizde, TOKİ Gaziantep kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.