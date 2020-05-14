Ceylan Yıldırım'ın kaçırılma anı görüntüsü ortaya çıktı

Sultanbeyli'de eşinden boşanma aşamasında olan ve yaklaşık 6 aydır kadın sığınma evinde yaşayan 2 çocuk annesi Ceylan Yıldırım eşi Ersin Yıldırım ve yakınları tarafından kaçırılıp işkence edildi. Kadın sığınma evinden anneler günü dolayısıyla çıkıp annesinin yanına giden genç kadın pazar gecesi sokakta yürüdükleri sırada kaçırılarak Beykoz'daki ormanlık bölgede bir barakada hapsedilmişti. Polis, işkence gören kadın sona anda kurtarmıştı.

Olayla eşi Ersin Yıldırım (33), ağabeyi Burhan Yıldırım (36) ile kardeşileri Ali Yıldırım (22) Dilek Yıldırım (27) ve amcası Sait Yıldırım (64) Sultanbeyli Emniyetince gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Ersin ve Burhan Yıldırım tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BEN İŞKENCE GÖRÜRKEN İZLEDİ"

Kendisini öldüresiye döven kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Ceylan Yıldırım, "Beni öldürmek için uğraştılar. Serbest kalanlardan Dilek saçımdan tutup beni araca çekti. Amcası Sait ise ben işkence görürken karşıma geçip beni izledi. Bu suç değil mi? Bir anneye bunu yapanlar serbest kalmamalı. Ben ölmek istemiyorum. Şimdi ağrılarımdan uyuyamıyorum. Gözlerimi şişten açamıyorum. Kulağımda dikişler var" dedi.