Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dua ve sureler okunur? Cuma namazı evde kılınır mı? İşte diyanet ile tüm bilgiler…

İslam alemi için önemli bir yeri ve anlamı olan Cuma'ya bir kez daha sağlıklı ve mutlu olarak ulaşmış olmanın sevinci içerisindeyiz. Ülkemizde etkili olan corona virüsü sebebiyle camilere ibadet etmeye ne yazık ki gidemiyoruz. Bu durumun burukluğunu yaşayan Müslüman vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun olarak Cuma namazı evde kılınır mı? sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dua ve sureler okunur öğrenmek ve bilgi tazelemek isteyen vatandaşlarımız hazırladığımız içerikten tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirler. İşte diyanet ile tüm bilgiler…
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