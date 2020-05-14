Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dua ve sureler okunur? Cuma namazı evde kılınır mı? İşte diyanet ile tüm bilgiler…

İslam alemi için önemli bir yeri ve anlamı olan Cuma'ya bir kez daha sağlıklı ve mutlu olarak ulaşmış olmanın sevinci içerisindeyiz. Ülkemizde etkili olan corona virüsü sebebiyle camilere ibadet etmeye ne yazık ki gidemiyoruz. Bu durumun burukluğunu yaşayan Müslüman vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun olarak Cuma namazı evde kılınır mı? sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dua ve sureler okunur öğrenmek ve bilgi tazelemek isteyen vatandaşlarımız hazırladığımız içerikten tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirler. İşte diyanet ile tüm bilgiler…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

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