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Diyanet dini günler takvimi 2020: ve ne zaman? Mübarek Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi hangi gün?

Mübarek Ramazan ayının ve oruç ibadetinin sonuna doğru yaklaşırken ne zaman ve tarihi araştırılmaya başlandı. Corona virüsü salgını sebebiyle bu yıl Ramazan ayı öncekilere göre daha buruk şekilde geçti. Bu süreçte camiler ibadete kapatılırken toplu iftar ve sahur organizasyonlarına izin verilmedi. En derin duygularla idrak etmeye hazırlık yaptığımız, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde bulunan Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Konuyla ilgili hazırladığımız haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilir, Ramazan Bayramı tatili kaç gün konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 08:24 Son Güncelleme: 14.5.2020 08:25 ABONE OL
Diyanet dini günler takvimi 2020: Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi ne zaman? Mübarek Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi hangi gün?

On bir ayın sultanı olarak nitelendirdiğimiz Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dolayısıyla ne zaman ve ne zaman soruları, bu dönemde daha sık araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi hangi gün? Camilerin boş kaldığı, toplu iftarların yapılamadığı bu Ramazan ayının bitmesinin ardından bayram süresince ibadetler yerine getirilmeye devam edecek. İşte mübarek Ramazan ayının bitmesiyle birlikte başlayan Ramazan Bayramı başlangıç tarihi ve Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı…

KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 RAMAZAN BAYRAMI VE KADİR GECESİ TARİHİ

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. İşte, 2020 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihi…

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Diyanet dini günler takvimi 2020: Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi ne zaman? Mübarek Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi hangi gün?
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