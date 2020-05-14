Diyanet dini günler takvimi 2020: Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi ne zaman? Mübarek Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi hangi gün?

On bir ayın sultanı olarak nitelendirdiğimiz Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dolayısıyla Kadir Gecesi ne zaman ve Ramazan Bayramı ne zaman soruları, bu dönemde daha sık araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi hangi gün? Camilerin boş kaldığı, toplu iftarların yapılamadığı bu Ramazan ayının bitmesinin ardından bayram süresince ibadetler yerine getirilmeye devam edecek. İşte mübarek Ramazan ayının bitmesiyle birlikte başlayan Ramazan Bayramı başlangıç tarihi ve Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı…

KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 RAMAZAN BAYRAMI VE KADİR GECESİ TARİHİ

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. İşte, 2020 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihi…