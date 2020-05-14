Diyarbakır’da yeni tip düğün provası

Diyarbakır'da bir düğün salonu, koronavirüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında 'yeni tip düğün' provası gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeni ile alınan tedbirlerin kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı. Gelin damat ile sosyal mesafe kurularak halaylar çekildi, kına yakıldı, nikah kıyıldı. Daha sonra sosyal mesafeden genç çifte takılar takıldı. Örnek teşkil eden yeni tip düğün provası vatandaşların beğenisine sunulacak. İşletmeci Suphi Güneş, "Her şeyden önce bizler için sağlık öneml. Salonu dezenfektan, maske ve sosyal mesafeyi koruyabilecekleri şekilde dizayn ettik. Bugün örnek bir düğün provası yaptık. Başarılı geçti. Gıda, beyaz eşya, mobilya, altıncılar dahil biz 500 insana istihdam sağlıyoruz. Fabrika gibi bakmak lazım" dedi.