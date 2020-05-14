Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan çay üreticilerine ilişkin açıklamalarda bulununca '' E devlet Çay hasadı için seyahat izin belgesi başvuruları nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüsü sebebiyle çay hasadı yapamayan vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 'çay üretici ve müstahsillerinin seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderildi. Uzun süredir hasat bekleyen vatandaşlar ilk kesim yaş çay hasatı için 19 Mayıs salı günü saat 24.00'dan itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere "Seyahat İzin Belgesi" almak şartı ile seyahat edebilecek. Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Peki E devlet çay hasadı yol izin belgesi nasıl alınır? Çay hasadı için seyahat izin belgesi başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte, Çay hasadı seyahat izin belgesi için merak edilenler…

ÇAY HASADI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? E DEVLET ÇAY HASADI YOL İZNİ ALMA İŞLEMİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay hasadına dair açıklamalarında çay üreticileri için özel izin belgesi verileceğini duyurdu. Mayıs ayının ortalarında başlayacak olan çay hasadı için yol izni almak isteyen vatandaşlar '' E devlet çay hasadı yol izin belgesi nasıl alınır?'' sorusuna yanıt arıyor.

İçişleri Bakanlığı başka illerde olup da çay hasadı için bölgeye gelecek üreticiler için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacak. 19 Mayıs gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından üretici vatandaşlar, aldıkları izinlerle yola çıkabilecekler. Aynı zamanda seyahat izin belgesi başvuruları "Alo 199" hattı ile " alınabilecek.

İşte adım adım çay hasadı seyahat izin belgesi alma işlemleri…