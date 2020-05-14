Sürücü kursları ne zaman açılacak? Normalleşme sürecinde ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Ehliyet ve direksiyon sınavları

Corona virüs salgını ülkemizde etkilerini göstermeye devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı salgın kaynaklı olarak pek çok sınavın ertelendiğini açıklamıştı. Hal böyle olunca, ehliyet sınavına girmek isteyen pek çok aday, 'Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak, ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri açıklandı mı?' sorularının yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…
30 Nisan'a kadar ertelenen ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri ile ilgili ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…