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Sürücü kursları ne zaman açılacak? Normalleşme sürecinde ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Ehliyet ve direksiyon sınavları

Ülkemizde corona virüsü etkilerini göstermeye devam ederken, salgınla mücadelede birinci dönem tamamlandı. Virüse karşı ikinci dönemde, gündelik hayatta normalleşme adımları atılırken, vatandaşların kafasına takılan sorulardan bir tanesi de yapılacak? Ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri açıklandı mı? soruları oldu. Daha önce , özel kursların verdikleri eğitimin ardından gerçekleştirdikleri yazılı ve sözlü sınavların 30 Nisan’a kadar ertelediğini açıklamıştı. 30 Nisan’ın geçmesinin ardından sınava hazırlanan pek çok aday ‘Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak, ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri açıklandı mı?’ sorularının yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 14.5.2020 08:21 Son Güncelleme: 14.5.2020 08:21 ABONE OL
Sürücü kursları ne zaman açılacak? Normalleşme sürecinde ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Ehliyet ve direksiyon sınavları

Corona virüs salgını ülkemizde etkilerini göstermeye devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı salgın kaynaklı olarak pek çok sınavın ertelendiğini açıklamıştı. Hal böyle olunca, ehliyet sınavına girmek isteyen pek çok aday, 'Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak, ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri açıklandı mı?' sorularının yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? EHLİYET VE DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

30 Nisan'a kadar ertelenen ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri ile ilgili ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

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Sürücü kursları ne zaman açılacak? Normalleşme sürecinde ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Ehliyet ve direksiyon sınavları
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