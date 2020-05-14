GTA 5 Epic Games üzerinden nasıl alınır? GTA 5 almak için iki aşamalı doğrulama nasıl yapılır?

Dün sosyal medyada yaşanan sürpriz bir gelişme ile bugün Epic Games Store üzerinden verilecek olan oyunun Grand Theft Auto 5 olacağı iddiası ortaya atılmıştı. Yaşanan bu gelişme üzerinde oyun severler 'GTA 5 ücretsiz mi oldu? ve GTA 5 nasıl alınır?' sorularını araştırmaya başladı. Ortaya atılan bu iddia milyonlarca oyuncuyu heyecanlandırırken, saatler 18.00'ı gösterdiğinde Grand Theft Auto 5, Epic Games üzerinden ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Peki, Epic Games üzerinden GTA 5 nasıl alınır? GTA 5 almak için iki aşamalı doğrulama nasıl yapılır? Haberimizin içerisinden konuyla ilgili tüm detayları bulabilirsiniz…

GTA 5 EPİC GAMES'TE ÜCRETSİZ OLDU! GTA 5 EPİC GAMES ÜZERİNDEN NASIL ALINIR?

Dün yaşanan sürpriz bir gelişme ile bugün Epic Games Store üzerinden verilecek olan oyunun Grand Theft Auto 5 olacağı iddiası ortaya atılmıştı. İddiaya göre Epic Games resmi Twitter hesabından GTA 5'in bedava verileceğine dair bir tweet atıldı.

Saatler 18.00'ı gösterdiğinde Epic Games, GTA 5'i kullanıcıların erişimine ücretsiz bir şekilde açtı.

Peki, GTA 5 nasıl alınır? GTA 5 almak için iki aşamalı doğrulama nasıl yapılır?