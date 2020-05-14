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Kontrol noktasında durduruldu! Otomobilden silah ve ele geçirildi

Son dakika gelen bilgilere göre 'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan 2 otomobilde silah ve  madde ele geçirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.5.2020 08:03 Son Güncelleme: 14.5.2020 08:04 ABONE OL
Kontrol noktasında durduruldu! Otomobilden silah ve uyuşturucu ele geçirildi

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu Adapazarı'ndan ilçeye gelen 2 otomobilde uyuşturucu madde ve silah olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, otomobilleri Adapazarı karayolunda bulunan kontrol noktasında durdurdu.

2 RUHSATSIZ TABANCA, 70 MERMİ,&NBSP;10 GRAM METAMFETAMİN...

Araçlarda yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 70 mermi, 10 gram metamfetamin ve 10 bin TL nakit para ele geçirildi. Ekipler, araçlarda bulunan N.T., B.B., B.Ş., A.B., ve B.K.'yi gözaltına aldı.

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Kontrol noktasında durduruldu! Otomobilden silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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