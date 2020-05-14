Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da bugün kremalı patetesli köfte yemeği yapıldı. Haftanın dördüncü gününde gelinler en lezzetli yapmaya çalışırken kaynanalar yemeğin lezzetine göre puan durumlarını belirledi. Bilindiği üzere en lezzetli yaparak gün sonunda yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Programdaki yemeğin tarifini kaçıranlar 'Kremalı patetesli köfte tarifi ve malzemeleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu lezzetli yemeğin püf noktası ise köfte harcının iyi hazırlanması ve pişme süresinin uzun olmamasıdır. Peki Kremalı patetesli köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kremalı patetesli köfte tarifi ve malzemeleri…

KREMALI PATATESLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte için;

Bir karıştırma kabında kıyma, ekmek kırıntısı, tuz, karabiber ve kuru kekiği yoğurun.

Yoğurduğunuz köfte harcını iki yağlı kağıt arasında ince olacak şekilde açın.

Hazırladığınız köfte harcını önce boyuna doğru şeritler sonra enine doğru dikdörtgen şeritler olacak şekilde kesin

Tavanızı ocakta ısıtın ve köftelerinizi arkalı önlü pişirin.

Harcı için;

Patatesleri yuvarlak olacak şekilde isterseniz mandolin yardımıyla ince ince dilimleyin.

Tavanızı ocağa alın ve zeytinyağı ekleyip ısıtın.

Jülyen doğradığınız soğanları ekleyin ve hafif kavurun.

Ardından ince doğradığınız sarımsakları ve ince doğradığınız mantarları ekleyip pişirin.

Mantarlar sularını çekince bir tabağa alın ve bekletin.

Birleştirmek için;

Yuvarlak cam fırın kabınızın taban kısmına hafif krema gezdirin.

Ardından patates, mantarlı harç ve köftelerinizi yerleştirin.

Bu şekilde bütün malzemeyi hazırlayın, en üste patatesin gelmesine dikkat edin.

En üstüne kremayı gezdirin.

Fırın kabınızın üzerini yemeğe değmeyecek şekilde alüminyum folyoyla kapatın ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

KREMALI PATATESLİ KÖFTE MALZEMELERİ VE TARİFİ

Köfte için Malzemeler

250 gr. kıyma

çeyrek su bardağı ekmek kırıntısı – panko

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı Kuru kekik

Harcı için Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan – piyazlık doğranmış

2 diş sarımsak

10 adet mantar – ince dilimlenmiş

1 adet patates

1,5 su bardağı krema(300 ml)

Üzeri için Malzemeler

Kaşar peyniri – rende