Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2020 Diyanet takvimi

Kurban Bayramı ne zaman? Ramazan ayı içerisinde bulunduğumuz süre zarfında en çok merak edilen konuların başında bayram tarihleri yer alıyor. Mübarek günlerde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar dualar edecek ve bol bol yardımda bulunacak. Öte yandan milyonlarca öğrencinin merakla beklediği bayram tatili günleri araştırılmaya başlandı. Bu seneki dini günler takvimi 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. On bir ayın sultanının geride kalması ile birlikte Kurban Bayramı gelişinin mutluluğu yaşanacak. Bu yıl corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağının da gündemde olması sebebiyle bayram tarihleri çok sık araştırılıyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve hangi güne denk geliyor? Bu sene 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 DİYANET TAKVİMİ

Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile müminler '' Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?'' sorularına yanıt arıyor. Buna göre; 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tüm bilgiler…