Son dakika haberler | Meteoroloji'den 15 Mayıs 2020 hava durumu uyarısı: Sıcaklıklarda 9 ila 13 derece artış olacak! Yarınki hava durumu nasıl?

İlkbaharın son günlerini yaşarken öte yandan hava sıcaklıklarında yaşanan artışa dair Meteoroloji'den son dakika uyarısı yapıldı. Bazı illerimizde yarından itibaren 9 ila 13 derecelik artışların yaşanması beklenirken özellikle çocuklar ve yaşlıların bu konuda dikkatli olmaları gerektiği yönünde yapılan açıklamada güneş ışığının dik geldiği saatlerde vatandaşların mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları gerektiği bildirildi. Bu açıklama sonrası vatandaşlar yarınki hava durumu tahminlerine ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte Meteoroloji tarafından gelen son dakika hava durumu tahminleri ve 15 Mayıs 2020 yarınki hava durumu haberine ilişkin son dakika açıklamasının detayları!

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ! "DIŞARI ÇIKMAYIN…"

Meteoroloji tarafından yapılan yarınki hava durumu uyarısında özellike bu hafta sonundan itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale ve civar illerde gözle görülür şekilde sıcaklık artışları yaşanacağı bilgisi verildi.

İşte 15 Mayıs 2020 hava durumu uyarıları ve tüm detaylar…