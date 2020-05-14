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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberler | Meteoroloji'den 15 Mayıs 2020 hava durumu uyarısı: Sıcaklıklarda 9 ila 13 derece artış olacak! Yarınki hava durumu nasıl?

haberler | 'den 2020 uyarısı: Sıcaklıklarda 9 ila 13 derece artış olacak! Yarınki hava durumu nasıl?

tarafından dikkat çeken uyarısı yapıldı. Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarında gözle görülür bir artış yaşanırken öte yandan hafta sonundan itibaren sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normallerinden 9 ila 13 derece kadar bir artış yaşanacağı bilgisinin ardından özellikle yaşlılar ve çocuklar için uyarı yapıldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sıcaklıkların artış göstereceği bu iller bildirilirken öte yandan Çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. Bununla beraber vatandaşlar yarınki hava durumu nasıl olacak merak etmeye başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen 2020 yarınki hava durumu tahminleri ile son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 15.5.2020 02:09 Son Güncelleme: 15.5.2020 02:10 ABONE OL
Son dakika haberler | Meteoroloji'den 15 Mayıs 2020 hava durumu uyarısı: Sıcaklıklarda 9 ila 13 derece artış olacak! Yarınki hava durumu nasıl?

İlkbaharın son günlerini yaşarken öte yandan hava sıcaklıklarında yaşanan artışa dair 'den uyarısı yapıldı. Bazı illerimizde yarından itibaren 9 ila 13 derecelik artışların yaşanması beklenirken özellikle çocuklar ve yaşlıların bu konuda dikkatli olmaları gerektiği yönünde yapılan açıklamada güneş ışığının dik geldiği saatlerde vatandaşların mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları gerektiği bildirildi. Bu açıklama sonrası vatandaşlar yarınki tahminlerine ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte Meteoroloji tarafından gelen son dakika hava durumu tahminleri ve 2020 yarınki hava durumu haberine ilişkin son dakika açıklamasının detayları!

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ! "DIŞARI ÇIKMAYIN…"

Meteoroloji tarafından yapılan yarınki hava durumu uyarısında özellike bu hafta sonundan itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale ve civar illerde gözle görülür şekilde sıcaklık artışları yaşanacağı bilgisi verildi.

İşte 15 Mayıs 2020 hava durumu uyarıları ve tüm detaylar…

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Son dakika haberler | Meteoroloji'den 15 Mayıs 2020 hava durumu uyarısı: Sıcaklıklarda 9 ila 13 derece artış olacak! Yarınki hava durumu nasıl?
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