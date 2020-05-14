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istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada

'da istasyonunda bir kişinin çantasında bulunan 200 bin lirayı çalan yankesiciler taksi kamerasına yansıdı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.5.2020 11:58 ABONE OL
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada

Olay Mayıs'ta Fatih Laleli Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Abdülkerim A.(33)'nin çantasında bulunan 200 bin lira metroya bineceği tarafından yankesiciler tarafından çalındı. Kameraya yansıyan 2 yankesici daha sonra bir taksiye binerek uzaklaştı. İki şüpheli, takside paralarla da kameraya yansıdı. Kamera görüntülerinden tespit edilen Rus uyruklu Denis P.(40) , 11 Mayıs'ta Aksaray Metro İstasyonu durağında metronun gelmesini beklediği yakalandı .Gözaltına alınan Denis P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer kişi aranıyor.

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Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
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