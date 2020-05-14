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Metroda 200 bin lira dolu çantayı çaldı

İstanbul Fatih’te bindiği metroda yaşanan hırsızlık olayı üzerine ekipler harekete geçti. 200 bin lira bulunan çantayı çalan hırsız başka bir gün beklediği sırada kıskıvrak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 14.5.2020 10:55 ABONE OL
Metroda 200 bin lira dolu çantayı çaldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Mayıs 2020 tarihi saat 17.30 sıralarında Fatih ilçesi Laleli Metro İstasyonu içerisinde Abdülkerim A. (33) isimli şahsın çantasında bulunan 200 bin lira parasının metroya binen 2 şahıs tarafından çalınması olayı üzerine emniyet harekete geçti.

Metroda 200 bin lira dolu çantayı çaldı, başka bir metro beklerken yakalandı | Video

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kamera görüntüsü incelemerinde tespit edilen şahıslardan Rusya uyruklu Denis P. (40) isimli şahıs, Aksaray Metro İstasyonu durağında metronun gelmesini beklediği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan ve şüpheli Denis P. işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Metroda 200 bin lira dolu çantayı çaldı
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