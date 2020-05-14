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duyurdu: 13 Mayıs sonuçları açıklandı! bilet sorgula!

Dün akşam gerçekleştirilen 987.hafta çekiliş sonuçları açıklandı. İdaresi tarafından yapılan çekilişte 5+1 bilen 2 talihli kişi başı 391 bin liralık ikramiye kazandı. Ankara Mamak ve Bursa Yıldırım'dan iki kişi 391.794,50 TL'nin sahibi oldu. 5 bilenler ise 5.833,65 TL kazandı. Şans oyunları sevenlerin her hafta yakından takip ettiği konular arasında yer alan Şans Topu sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 13 Mayıs MPİ ile bilet sorgula!

Giriş Tarihi: 14.5.2020 12:18 ABONE OL
MPİ duyurdu: 13 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula!

13 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Özellikle de geçtiğimiz hafta 986. kez gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen bir kişinin büyük ikramiye 2.389.283,05 TL sahibi olması şans oyunu severleri iyice heyecanlandırdı. Geçen hafta büyük ikramiyenin sadece bir kişi tarafından bilinmesi sonucunda konuya yönelik ilgi daha da artmış durumda. Buna göre; haberimizin içerisinden Şans Topu çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz. 13 Mayıs MPİ ile Şans Topu sonuçları bilet sorgula!

MPİ DUYURDU: 13 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

13 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ ile Şans Topu sonuçları bilet sorgula!

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MPİ duyurdu: 13 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula!
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