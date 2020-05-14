MPİ duyurdu: 13 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula!

13 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Özellikle de geçtiğimiz hafta 986. kez gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen bir kişinin büyük ikramiye 2.389.283,05 TL sahibi olması şans oyunu severleri iyice heyecanlandırdı. Geçen hafta büyük ikramiyenin sadece bir kişi tarafından bilinmesi sonucunda konuya yönelik ilgi daha da artmış durumda. Buna göre; haberimizin içerisinden Şans Topu çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz. 13 Mayıs MPİ ile Şans Topu sonuçları bilet sorgula!

MPİ DUYURDU: 13 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

13 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ ile Şans Topu sonuçları bilet sorgula!