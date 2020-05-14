Camiler ne zaman ibadete açılacak? Camilerde cemaatle ile namaz ne zaman kılınacak, Cuma namazlarında camiler açılacak mı?

Corona virüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, corona hastalarının yüzde 70'i hastalığı atlatarak sağlıklarına kavuştu. Virüsün bulaşma hızının azalmasıyla normalleşme adımları da atılıyor. Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazları ne zaman cemaatle kılınacak? Bu sorular en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Son dakika bilgisine göre 12 Haziran'da cuma namazının cami dışındaki alanlarda kılınması planlanıyor. 12 Haziran'dan sonra hijyen kurallarının geçerli olması şartıyla vakit namazları da cami ve mescitlerde kılınabilecek.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN CAMİLERDE KILINACAK? KURAN KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?