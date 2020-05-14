O askere şehitlik unvanı verildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 2017 yılında komutanı Osman Hancı tarafından başına miğferle vurularak öldürülen 20 yaşındaki er Gökhan Kılıç'a 'şehitlik' unvanı verildi. Baba Halis Kılıç, "Oğlumun ölümüne, komutanı kafasına miğferle vurarak sebebiyet verdi. Askeri tören yapılmadan toprağa verdim. Başlattığımız hukuk mücadelesi sonunda şehitlik unvanı verildi. Oğlumun naaşının, şehitliğe defnedilmesini istiyorum" dedi. 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaşan Kılıç, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra 54 gün sonra hayatını kaybetmişti. Açılan soruşturmada ise komutan astsubay başçavuş Osman Hancı'ya 15 yıl hapis cezası verilmişti.