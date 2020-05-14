Öfkeli müşteriye ders gibi ceza: 1 gününü barınakta çalışarak geçirdi

İstanbul'da bir bankada kendisine sıra gelmemesine sinirlenen M.Ç. banka çalışanı P. Y. 'ye hakaret edince olay adliyeye taşındı. Banka çalışanı P.Y., kendisine hakaret eden M.Ç.'den şikayetçi olunca şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

'SIRA GELMEYİNCE ÖFKELENDİM KÜFRETTİM'

Savcılık soruşturma kapsamında şüpheli M.Ç.'nin ifadesini aldı. M.Ç., verdiği ifadesinde olay günü Aksaray ilçesinde bulunan bankada sıra beklediğini, dakikalarca sıra gelmeyince öfkelenerek banka görevlisi P.Y. ile tartışmaya başladığını bu sırada da hakaret içerikli sözler çıktığını pişman olduğunu belirti.

HAYVAN BARINAĞINDA 1 GÜN GEÇİRDİ

İşlenen suçun uzlaşma kapsamında olmasıyla savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Uzlaştırma Bürosu tarafından tarafların uzlaşması için uzlaştırmacı görevlendirildi. Banka görevlisi P.Y., uzlaşma şartı olarak M.Ç.'nin Yedikule Hayvan Barınağında 1 gün çalışması şartıyla uzlaşmak istediğini ifade etti.

UZLAŞMA SAĞLANDI

Şüpheli M.Ç. uzlaşma şartını kabul ederek kararlaştırılan gün de Yedikule Hayvan Barınağına gitti. Barınakta bulunan yetkililere durum anlatılarak ve yapılması gereken işleri M.Ç. ye söylendi. M.Ç. barınakta bir gün boyunca hayvanlara yemek dağıttı kaplarını yıkadı. Böylece gereken işleri yaparak uzlaşma şartını yerine getirdi. M.Ç. ayrıca barınağa bir miktar da bağışta bulundu. M.Ç. uzlaşma edimini yerine getirince savcılık dosyayı kapattı.