Piknik alanlarının açılacağı tarih belli oldu! Mesire yerleri ve piknik alanları ne zaman açılacak?

Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeni ile ören ve mesire yerleri ile piknik alanları kapatılmıştı. Sosyal hayatta normalleşme adımlarının kademeli olarak başlaması neticesinde Mart'tan bu yana kapalı olan piknik alanlarının ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Bu noktada, vatandaşlar da 'Mesire ve ören yerleri ile piknik alanları ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt arıyor.

MESİRE VE ÖREN YERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek.

PİKNİK ALANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran'da açılırken, mesire yerleri ve piknik alanlarına 15 Haziran'dan itibaren gidilebilecek.

Hedef 12 Haziran’da camilerde namaz