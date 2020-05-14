Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 13 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA...

Şans oyunu severlerce her hafta Çarşamba ve Cumartesi günlerinde oynanan ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından canlı çekilişle sonuçların duyurulduğu Sayısal Loto oyunu 1322. hafta sonuçları bugün (13 Mayıs 2020 Çarşamba) yapılacak çekilişle belli oldu. Diğer yandan MPİ Sayısal Loto 13 Mayıs çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler büyük ikramiye kazanma umuduyla haftanın şanslı numaralarını merak ederek arama motorlarında Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaralara erişmek istiyor. Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı öğrenmek isteyenler "13 Mayıs Sayısal Loto sonuçları, şanslı numaraları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını içeriğimizde bulabilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA)

İşte MPİ çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama…