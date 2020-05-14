Sevgilisinin doğum gününü havada kutladı

Bursa'da İnegöl ilçesinde kasaplık yapan üniversite öğrencisi Selman Özkan, acil servis hemşiresi olan sevgilisinin aynı zamanda hemşireler gününe denk gelen doğum gününü farklı bir şekilde kutladı. Özkan bir paramotor kiralayarak arkasına astığı doğum günün kutlu olsun mesajıyla sevgilisinin kaldığı evin üzerinde pilot İbrahim Dinçer ile yarım saat uçuş gerçekleştirdi. Balkona çıktığında paramotoru ve arkasında asılı doğum günü mesajını gören hemşire, sevinçten havalara uçtu. Özkan, "Sevgilim acil servis hemşiresi kendisiyle uzun zamandır görüşemiyoruz. Güzel bir uçuş yaparak güzel bir doğum günü sürprizi yaptık" dedi.