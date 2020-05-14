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Haberler Yaşam Haberleri Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve kaç güne çıkar? E Devlet ile seyahat yol izin belgesi başvuru sorgulama ve alma ekranı!

, nereden alınır ve kaç güne çıkar? ve alma ekranı!

E Devlet ile , nereden alınır ve kaç güne çıkar? Türkiye’de corona virüsü tedbirleri kapsamında pek çok ilimizde şehirler arası giriş çıkış yasağı getirilmişti. Salgın ile mücadelede birinci dönemin tamamlanmasının ardından, kademeli alarak gündelik hayatta normalleşme adımları atılıyor. Bunlar arasında şehirler arası kısıtlamanın yavaş yavaş azaltılması neticesinde yola düşecek olanlar tarafından araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından, 9 ilimizde şehir dışına çıkma yasağının kaldırıldığı bildirilirken İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 şehirde uygulamanın devam ettiği açıklandı. Bilindiği üzere şehirler arası seyahat yapılması için de İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Peki, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve kaç güne çıkar? Şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da bir an önce E Devlet ve ALO 199 hattı ile seyahat izin belgesi başvurusu sorgulama yapmak istiyor. ve alma ekranı!

Giriş Tarihi: 14.5.2020 11:36 ABONE OL
Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve kaç güne çıkar? E Devlet ile seyahat yol izin belgesi başvuru sorgulama ve alma ekranı!

Türkiye'de corona virüs salgını ile mücadele topyekûn devam ederken, Kabine toplantısının ardından yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizdeki 24 il için uygulanan şehir dışına çıkma yasağı uygulamasının 9 il için sonlandırıldığı bildirildi. Durum böyle olunca da, yasağın kalkmadığı illerde yaşayan vatandaşlar ve şehir dışına çeşitli nedenlerden dolayı çıkmak isteyen vatandaşların İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun akabinde, şehirler arası seyahat için yol izni belgesi almak isteyen vatandaşlarımız da '2020 , nereden alınır ve şartları neler?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirlerine (seyahat kısıtlaması) ilişkin gönderilen genelgeyle, "Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? E DEVLET BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Peki, 2020 seyahat yol izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ALO 199 hattı ve E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi başvurusu yapmak için gerekenler;

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Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve kaç güne çıkar? E Devlet ile seyahat yol izin belgesi başvuru sorgulama ve alma ekranı!
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