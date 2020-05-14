Sinemanın genç yetenekleri belli oldu

SİNEMAeğitimi alan öğrencilerin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 17 yıldır destek veren ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen "TÜRSAK Geleceğin Sineması"nda kazanan 10 proje açıklandı. Ülke genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Melih Önder'in "Beni Aya Uçur", Nadir Kocakaya'nın "Cevapsız Arama", Muhammed Günaydın'ın "Dur Bak Dinle Geç", Doğan Belge'nin "İnşaattaki", İrem Günen'in "Kalanlar", Yiğit Armutoğlu'nun "Majid'den Sevgilerle", Feyzi Baran'ın "Pembe Krampon", Begüm Aksoy'un "Smirna'nın Çukuru", Hakan Eyilik'in "Su Birikintileri ve Çamurlar" ve Ferit Göktaş'ın "Tablodaki Kadın" adlı senaryoları yarışmanın kazananı oldu. 10 projeye TÜRSAK tarafından 6 bin TL maddi destek, post-prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti verilecek. KÜLTÜR SANAT