Son dakika: 20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak? 15-20 yaş arası vatandaşların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi saatlerde?

Corona virüsü salgınının yayılımını önlemek için getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Sosyal hayatta normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte alınan kararlardan bir tanesi de uzun süredir sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan vatandaşlara kademeli olarak dışarı çıkma hakkı tanınması. Bu bağlamda konuyla ilgili son dakika haberleri ve tanınan yasağın esnetilmesiyle ortaya çıkan dışarı çıkma izni günleri ve saatleri merak ediliyor. Bu uygulama ilk olarak geçtiğimiz pazar günü başladı. 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar, kendilerine tanınan zaman diliminde sosyal mesafeye uymak koşulu ile sokağa çıkabildiler. Peki 15-20 yaş arası gençlerin dışarı çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı gençler ne zaman sokağa çıkabilecek?

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK, YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gerek aileler gerekse çocuklar ve gençler tarafından "20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak ve sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Zira, belirlenen saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor.

15 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyuruldu. Öte yandan, Bakan Koca tarafından da bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, 0-14 yaş ve 15-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve cezası ne kadar?

İşte, tüm bu soruların yanıtları;