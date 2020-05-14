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Son dakika: 20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak? 15-20 yaş arası vatandaşların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi saatlerde?

Son dakika haberleri… 20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak? Ülkemizde alınan corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı sürüyor. Son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve vaka sayılarındaki düşüş ile birlikte normalleşme adımları atılırken sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlara haftanın belirli günlerinde dışarı çıkma izni hakkı tanındı. İlk etapta geçtiğimiz hafta sonu 65 yaş üstü vatandaşlar bu haktan faydalandı. Geçtiğimiz 0-14 yaş arası dışarı çıkma iznini kullandı, şimdi ise sıra 15-20 yaş arası gençlerde. Bu doğrultuda, '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 20 yaş altı sokağa ne zaman sokağa çıkabilir? 0-14 yaş çocuklara ve 15-20 yaş arası gençlere sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 14.5.2020 08:09 ABONE OL
Son dakika: 20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak? 15-20 yaş arası vatandaşların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi saatlerde?

Corona virüsü salgınının yayılımını önlemek için getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Sosyal hayatta normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte alınan kararlardan bir tanesi de uzun süredir sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan vatandaşlara kademeli olarak dışarı çıkma hakkı tanınması. Bu bağlamda konuyla ilgili son dakika haberleri ve tanınan yasağın esnetilmesiyle ortaya çıkan dışarı çıkma izni günleri ve saatleri merak ediliyor. Bu uygulama ilk olarak geçtiğimiz pazar günü başladı. 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar, kendilerine tanınan zaman diliminde sosyal mesafeye uymak koşulu ile sokağa çıkabildiler. Peki 15-20 yaş arası gençlerin dışarı çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı gençler ne zaman sokağa çıkabilecek?

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK, YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gerek aileler gerekse çocuklar ve gençler tarafından "20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak ve sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Zira, belirlenen saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor.

15 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyuruldu. Öte yandan, Bakan Koca tarafından da bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, 0-14 yaş ve 15- izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve cezası ne kadar?

İşte, tüm bu soruların yanıtları;

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Son dakika: 20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak? 15-20 yaş arası vatandaşların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi saatlerde?
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