Son dakika | Böyle hırsız görülmedi! Hırsızlığa girdiği evde yakalanınca sarhoş taklidi yaptı!

Ev sahibi hırsızlardan birisini etkisiz hale getirirken diğer hırsız merdivenlerden atlayarak kaçmayı başardı. Olay yerine gelen polisler tarafından emniyete götürülerek ifadesi alınan Metin A. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BAŞUCUNDA GÖZ GÖZE GELDİLER

Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonunda Metin A. hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianamede yaşanan olay şöyle anlatıldı: Geçtiğimiz Aralık ayında sabaha karşı 04:00 sıralarında evden sesler duyan kuyumcu Erhan T. gözünü açtığında Metin A. ile kendisine ait montu kurcalarken göz göze geldi. Neler olduğunu anlamaya çalışan genç adam hırsızın üzerine atlayarak kaçmasına engel oldu.

DİĞER HIRSIZ EŞYALARLA BİRLİKTE KAÇTI

İkili arasından yaşanan arbede sırasında gürültüye uyanan Metin A.'nın annesi Şükran A.'da hırsızın üzerine atılarak kaçmasını engelledi. Bu sırada merdivenlerde bekleyen diğer hırsız yanına aldığı elektronik ve ziynet eşyalarla birlikte kaçmayı başardı.

"ARKADAŞIMIN EVİ SANDIM HIRSIZ DEĞİLİM"

Olay yerine gelen polislerle birlikte emniyete götürülen Metin A. ifadesi sırasında hırsız olmadığını ve söz konusu evde arkadaşının oturduğunu iddia etti. O gece bir arkadaşı ile alkol aldığını ve bu nedenle evine gitmek istemediğini söyleyen Metin A. 5 ay önce söz konusu daire İbrahim isminde arkadaşının oturduğunu ifade etti. Kendisinin telefonu olmadığı için direk evine geldiğini ve kapının da açık olduğunu iddia eden akıllı hırsız üzerine atılı suçlamaları reddetti.

TUTUKLU YARGILANIYOR

İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Metin A. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Şüpheli hakkında 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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